Verhindert die Viktoria am Samstag doch noch den Abstieg und verliert Eilenburg das Heimspiel nicht, knallen die Korken. Sollte Viktoria absteigen, würde der 16. Platz nur reichen, wenn der BFC Dynamo die Relegationsspiele gewinnt. Diese Entscheidung fällt erst am 4. Juni. Im schlimmsten Fall könnte am Sonntag auch der Abstieg feststehen. Es wird eine Zerreißprobe für das Nervenkostüm. "Für uns ist das wieder eine neue Situation", sagt Knaubel.

Wobei das nicht so ganz stimmt. 2005 brauchte der FC Eilenburg in seiner ersten Saison in der vierthöchsten Liga (damals Oberliga) im letzten Spiel noch einen Punkt. Gegner war damals Germania Halberstadt. Der FCE mit Knaubel als Abwehrchef gewann durch einen Treffer von Mario Schaaf und feierte den Klassenerhalt. Damals waren 700 Zuschauer live dabei. Eine Zahl, die aktuell utopisch ist. Um dennoch viele Fans in dem wichtigen Spiel hinter sich zu haben, lockt der FCE mit kostenlosem Eintritt.