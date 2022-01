Einen, der noch weiß, wie es ist, mit Jena in die 3. Liga aufzusteigen, wird Carl Zeiss am Samstag wiedersehen. Ex-FCC-Kicker Niclas Erlbeck läuft seit Sommer 2019 für die Rot-Weißen auf, legte 2017 mit einem herrlichen Zuspiel über den halben Platz das 1:0 von Timmy Thiele in Jenas Aufstiegsrelegation gegen Viktoria Köln auf. "Das schaut man sich immer nochmal an", erzählt Erlbeck. "Es sind einfach Momente, die für immer bleiben. So etwas Einmaliges verbindet einen mit der Stadt und den Menschen." Doch genau das will er jetzt mit Energie erneut schaffen: "Seit ich hierhergekommen bin, ist es mein Ziel, das zu wiederholen. Cottbus lebt für den Fußball, hat Kultur und Tradition im Blut. Das spürt man auch, wenn dich Leute auf der Straße ansprechen. Umso schöner ist es jetzt, oben dran zu sein und am Ende vielleicht etwas Großes feiern zu können."