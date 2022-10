"Wir wollen etwas mitnehmen", sagte Lok-Trainer Almedin Civa deutlich ins Mikrofon von Sport im Osten. Dass es jüngst im Pokal bei Chemie und im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt lange Spitz auf Knopf stand? Egal. Civa erklärte: "Man will es immer früher entscheiden, aber man muss es nehmen, wie es ist. Wir freuen uns auf Cottbus. Es wird eine gute Stimmung und Cottbus ist eine starke Mannschaft."

Civa betonte: "Wir haben gemerkt, was das für eine Qual ist, gegen sie zu spielen, wenn sie mit voller Power kommen. Gerade zu Hause sind sie unheimlich stark." In der Tat: Der FCE hat seine Regionalliga-Heimspiele in dieser Saison allesamt gewonnen. Einzig der Chemnitzer FC traf bisher im Cottbuser Wohnzimmer.