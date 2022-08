Die gute Laune ist Heiko Weber noch nicht abhandengekommen. Abgehakt sei die ärgerliche 1:4-Heimniederlage gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Am Samstag in Cottbus soll und muss es die Mannschaft besser machen. "Gegen Erfurt haben wir fahrlässig und sorglos agiert. Da waren kapitale Fehler bei den Gegentoren. Das kannst du dir in dieser Regionalliga nicht leisten", so Weber. Das Hauptaugenmerk in dieser Trainingswoche lag auf der Stabilisierung der Defensive.



Und da dürfte ein 20-Jähriger sein Regionalliga-Debüt für den ZFC Meuselwitz feiern. Felix Rehder, er kam mit Weber von der U23 des FC Carl Zeiss Jena an die Schnauder, wird höchstwahrscheinlich im Stadion der Freundschaft auflaufen. "Er wird eine Chance bekommen, die hat er sich auch verdient." Rehder war in der Vorbereitung als Innenverteidiger zunächst durch starke Leistungen aufgefallen, danach klappte es nicht so recht. So stand er in den ersten drei Spielen nicht auf dem Platz. Eins stellte Weber noch klar: Florian Hansch wird nicht wie in den ersten beiden Spielen als Rechtsverteidiger auflaufen. Den brauche man mit seiner Gefährlichkeit und Schnelligkeit in der Offensive.

Heiko Weber: "Kapitale Fehler abstellen" Bildrechte: IMAGO / Picture Point