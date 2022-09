Warum es für beide Teans schon so früh um viel geht, liegt vor allem an den Punktverlusten, die sie sich zuletzt leisteten. Lok unterlag beim Aufsteiger in Greifswald mit 3:1, die Berliner sogar dreimal in Folge direkten Spitzenkonkurrenten ohne eigenes Tor. Deshalb stehen die Blau-Gelben erstmal im Mittelfeld, der BFC hängt sogar unten drin. Lok-Coach Almedin Civa ist da ein Mann klarer Worte: "Ich glaube nicht, dass sie sich vor uns in die Hosen scheißen. Wir dürfen vor allem nicht so lahmarschig wie in der ersten Hälfe in Greifswald auftreten." Bei der namhaften Besetzung der Regionalliga diese Saison dürfen sich beide in nächster Zeit nicht mehr viele Aussetzer erlauben, wenn es noch zum ganz großen Wurf auf den einzigen Relegationsrang zur 3. Liga reichen soll.