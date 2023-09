Zum ersten Mal in seiner mehr als dreijährigen Amtszeit beim 1. FC Lok Leipzig hat Almedin Civa drei Spiele in Folge verloren. Das ärgert den Coach, der auch Sportlicher Leiter ist. Doch richtig tief trafen Civa die kritischen Worte des Präsidenten, der in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" der Mannschaft vorwarf, nie am Leistungsmaximum gespielt zu haben. Der Coach selbst spürt die Unruhe im Verein bereits seit Februar. Bei hohen Siegen sei der Gegner schwach, bei knappen sei es glücklich gewesen. Die jetzigen Aussagen bedeuten für Civa am Ende: "Dann bin dafür verantwortlich, dann bin ich der Schuldige. Dann muss er kommen und sagen: 'Alme, du bist nicht der richtige Trainer'. Das tut sehr weh, ist vernichtend."

