Lok-Trainer Alemdin Civa ist sich der besonderen Brisanz der Partie bewusst: "Wenn die sagen, Hauptsache vor Lok, da sieht man, wie wichtig so ein Derby ist. Ich bin froh, dass wir ein Derby spielen. Du brauchst diese Erfahrung. Ich weiß, was Chemie kann und was nicht. Nach zwei Heimniederlagen, wollen wir den Zuschauern was bieten. Und mit einem Sieg hast du ein halbes Jahr Ruhe, kannst dich feiern lassen.“ Verzichten muss der Coach vermutlich auf Zack Piplica. Zwar habe der Verein Einspruch gegen die fünfte Gelbe Karte eingelegt, bis Donnerstag (18.11.2021) aber noch keine Antwort erhalten. Hintergrund: Piplica hatte gegen Energie Cottbus Gelb gesehen, obwohl er gar nicht, sondern Eric Voufack geschubst hatte.

Auf Leutzscher Seite steht Kapitän Stefan Karau wie kein Zweiter für die BSG Chemie. Und das 35-jährige Urgestein freut sich natürlich auf das Derby, auch wenn er schon so einige miterlebt hat. "Alle sind heiß und wollen den Lokis Paroli bieten. Das Spiel ist immer besonders. Es sind immer packende Duelle, wir freuen uns", erklärte Karau. Ein entscheidendes Duell wird am Sonntag sicher das zwischen Verteidiger Karau und Lok treffsichersten Stürmer Djamal Ziane sein. "Wir spielen beide sehr körperbetont. Es wird ein heißer Fight, wer die bessere Tagesform hat, wird das Duell entscheiden."



Ziane selbst hofft auf sein erster Tor im sechsten Derby. "Wenn wir unsere Leistung abrufen, sind wir die bessere Mannschaft. Wenn man ein paar Jahre im Verein spielt, weißt du, was das im Umfeld bedeutet. Da weißt du, was es den Fans bedeutet, die Nummer eins in der Stadt zu sein", so Ziane. Grätschen habe man übrigens nicht extra geübt unter der Woche.