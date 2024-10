"Klar wird mich auch ein bisschen was erwarten, wahrscheinlich auch was nicht so freundliches. Aber damit muss ich klar kommen und drüber stehen." So lange das Gesagte im Stadion stattfindet und auch bleibt, kann der 23-Jährige die Reaktionen sogar nachvollziehen. "Es werden sicherlich ordentliche Beleidigungen kommen, was ich bei so einem Wechsel verstehen kann. So lange das gegen mich geht und nicht gegen meine Familie, finde ich das alles in Ordnung."