Am vergangenen Wochenende ließen der Der Chemnitzer FC und der 1. FC Lok Leipzig gegen ein Kellerkind der Liga zwei Punkte liegen. Die Himmelblauen kassierten gegen Optik Rathenow ein spätes 1:1. Noch schmerzhaftes war das 1:1 der Leipziger bei Schlusslicht Tasmania Berlin. Weniger, weil Spitzenreiter BFC Dynamo am Sonntag gegen Jena verlor. Die Chancen auf den Staffelsieg sind ohnehin bei realistischer Betrachtung nur theoretischer Natur. Die Art und Weise, wie das Civa-Team auftrat, war sehr enttäuschend. Das sieht auch Trainer Almedin Civa noch immer so. "Die Frustration ist noch da, es war unnötig. Wir sind auswärts so stark, hauen Chemnitz, BFC, Jena, Altglienicke, BAK weg, dann kommt so ein Spiel, gerade in der ersten Halbzeit. Man spürt das noch." Und da war noch das BFC-Spiel: "Ich wollte gar nicht auf das Handy gucken, wie Jena gespielt hat. Das ist dann, als hätte dir jemand eine Backpfeife gegeben. Es ist schade, es wäre unsere Pflicht gewesen, bei Tasmania zu gewinnen."