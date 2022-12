Almedin Civa: "Jung haben großen Charakter"

Lok-Trainer Almedin Civa blickte nach dem starken Finnish in Berlin mit Stolz auf seine Mannschaft: "Zwei Tore in der 92. Und 94. Minute, das habe ich noch nie erlebt. Man hatte das Gefühl, dass sie das Ding ziehen wollten. Das zeigt, welch großen Charakter und Willen die Jungs haben." Dabei musste der Coach auf seinen besten Stürmer verzichten, Djamal Ziane hatte sich eine leichte Oberschenkelverletzung zugezogen. Und ob Ziane am Sonntag spielen kann, ich auch noch nicht hausgemacht. "Es ist am hinteren Oberschenkel. Ich hatte einen Ultraschall, es ist nichts kaputt. Ich schaue von Tag zu Tag. Ziel ist, Sonntag dabei zu sein." Ob Djamal Ziane spielen kann, ist nach seiner Verletzung noch offen. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Dass der Chemnitzer FC von Spiel zu Spiel zuletzt stärker wurde, ist auch Leipzigs Trainer nicht entgangen. "Die waren weit weg vom ersten Platz. Dann gewinnst du sechs Spiele und da merkt man, welche Qualität sie haben. Sie haben großes Selbstvertrauen." Wichtig sei, dass Lok saubere Bälle von hinten spielt und bei den Chemnitzer Standards auf der Hut sein müsse.

Christian Tiffert: "Wir brauchen einen Top-Tag"

Den Chemnitzern wiederum ist nicht entgangen, was so ein unglaublicher Sieg, wie der des 1. FC Lok, auslösen kann. "Solche Siege kurz vor Schluss lösen manchmal noch ein paar Prozent mehr aus. Ein Spiel so zu drehen, das beflügelt", so CFC-Coach Christian Tiffert. Dass die Leipziger ein Mittwochspiel hatten, sieht er nicht als Nachteil, da es ansonsten keine weiteren englischen Wochen gab. "Ich glaube nicht, dass es was die Frische anbelangt ein Nachteil ist." Um die Serie fortzusetzen braucht man einen Toptag, denn "Lok Leipzig hat Spieler mit Torriecher rund einen absoluten Torjäger".

Bei den Himmelblauen werden am Sonntag, so denn gespielt werden kann, Max Roscher und Stefan Pribanovic. Roscher hatte am Donnerstag einen Test im Training, den er nach wenigen Minuten abbrechen musste, Eine MRT-Untersuchung am kommenden Montag soll Aufschluss über die Verletzung geben. Pribanovic wird nach seiner Gehirnerschütterung noch geschont. "Wir haben auch noch leichte Erkältungen bei Chris Löwe und Tim Campulka", so Tiffert, der sich auf ein Topspiel freut. Max Roscher wird am Sonntag verletzungsbedingt fehlen. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS