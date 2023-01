Einmal mehr zeigten die Leipziger am vergangenen Wochenende ihre große Stärke: Bei ihrem insgesamt neunten Sieg in dieser Regionalliga-Saison drehten sie zum vierten Mal einen 0:1-Rückstand noch zu ihren Gunsten. Bereits in der Hinrunde zeigten sie diese Comeback-Qualitäten in Halberstadt (3:1, 6. Spieltag), in Berlin gegen die VSG Altglienicke (2:1, 10. Spieltag) und beim Berliner AK (2:1, 14. Spieltag). Nun richtet auch Trainer Almedin Civa den Blick in die Zukunft: "Wir gucken immer nach oben. Wir sind Lok Leipzig", sagte er nach dem jüngsten Erfolg in Berlin: "Es muss aber ein ruhiger Weg sein. Wir wollen den Menschen, die uns unterstützen, zeigen, dass wir da sind."