Vor dem Spiel bei Lok Leipzig stehen die Thüringer mit sechs Punkten Rückstand auf die Spitze also schon unter Druck. Man will unbedingt punkten - am besten natürlich dreifach. Chris Förster warnt jedoch davor, in Panik zu verfallen: "Wir dürfen die Nerven nicht verlieren, denn wir haben viel in die Saison investiert und haben eine guten Kader. Auch die spielerische Leistung war schon in Ordnung." Förster bezieht sich dabei vor allem auf die zahlreichen vergebenen Großchancen. Diese müsse man einfach machen, "dann wird das hoffentlich auch besser", so Förster weiter.