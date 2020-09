Almedin Civa hat sich vor dem Spiel gegen Energie Cottbus am Sonntag (Anstoß: 13:30 Uhr) für seinen Torhüter Jannes Tasche stark gemacht. "Er macht das bis jetzt sehr gut, strahlt eine unheimliche Ruhe aus und ist immer da, wenn man ihn braucht", sagte der Trainer von Lok Leipzig im Gespräch mit dem MDR. Auch in der Partie bei Optik Rathenow, in der Tasche durch einen Fehler in der Schlussphase den Sieg herschenkte, "gab es zwei Aktionen, wo er uns den Arsch rettet".