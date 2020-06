"Aktuell passt alles, bis aufs Wetter. Ich hätte es gerne nicht so sommerlich warm", erklärte Wolf im "SpiO"-Talk am Mittwochmorgen. Die möglich Wärme sieht der Lok-Trainer auch als eine Herausforderung im Hinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den SC Verl am Donnerstag. Denn seine Jungs müssten ihre Kräfte einteilen, was gerade nach der langen Corona-Pause schwierig sei.