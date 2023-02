Babelsberg kommt mit einem Erfolgserlebnis im Körbchen nach Probstheida. Denn am 4. Februar endete eine lange Serie von Spielen ohne Sieg. Gegen die keine Hertha gelang dank eines Treffers von Tahsin Cakmak ein 1:0-Erfolg. Zuvor hatte es fünf Niederlagen am Stück und ein Remis bei der BSG Chemie Leipzig gegeben. Einen Wermutstropfen gab es allerdings. Mit Jake-Robert Wilton, Paul Wegener und Daoud Iraqi sahen gleich drei Spieler die fünfte Gelbe Karte und müssen am Dienstagabend pausieren. Dafür ist der zuletzt gesperrte Daniel Frahn wieder an Bord. Und auch Trainer Markus Zschiesche darf wieder auf die Bank. Wegen seiner Roten Karten im Spiel bei Chemie Leipzig war er gegen Hertha II in der Zuschauerrolle.

Babelsbergs Trainer Markus Zschiesche kehrt nach seiner Rotsperre auf die Bank zurück. Bildrechte: IMAGO/Picture Point