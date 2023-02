Viktoria Berlin: Viel Aufwand, wenig Ertrag

Cleverness, daran mangelte es auch Gegner Viktoria Berlin in den letzten Spielen. Der Drittliga-Absteiger spielte gegen den Berliner AK und den FC Carl Zeiss Jena mindestens auf Augenhöhe, brachte aber nur einen Zähler mit nach Hause. Ein Grund: Die schlechte Chancenverwertung. Gegen Jena ballerten die Berliner einen Elfmeter in den Himmel, ließen vor allem in der ersten Hälfte viele Riesen liegen. Trainer Semih Keskin sieht eine positive Tendenz. "Wir hätten uns aber mal mit einem Dreier belohnen müssen."

Und so steht Viktoria bei 17 absolvierten Partien mit 18 Zählern auf dem 13. Platz, gefährlich nah an die Plätze, die im schlimmsten Fall sogar den Abstieg bedeuten könnten. Sicher auch deshalb wurde am Dienstag noch ein Transfer getätigt. Der erfahrene Mittelfeldspieler Uzoma Eke kam von Ligakonkurrent TeBe zur Viktoria. Der 33-Jährige stand noch am 26. Januar 90 Minuten für TeBe auf dem Platz. Drei weitere Spieler waren in der Winterpause gekommen: Iba May, Fabio Markelic und Laurenz Dehl. Dagegen verließen Rechtsaußen Yousef Emghames (25) und Mittelfeldspieler Firat Sucsuz (26) kurzfristig den Verein. Beide spielten in der laufenden Saison kaum noch eine Rolle. Djamal Ziane (li.) im Duell mit Uzoma Eke, hier noch im Trikot von TeBe - am Freitag läuft er für Viktoria auf. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Almedin Civa: "Vielleicht mal die ersten Chancen nutzen"

"Die haben ein paar Neue geholt, stehen zu Unrecht da unten. Die wollen wie alle Berliner Mannschaften gern Fußball spielen", sagte Cheftrainer Almedin Civa, schloss aber gleich an: "Wir haben unseren Spielstil, wissen was wir können und nicht können. Wir geben Vollgas. Viktoria spielt ein wenig anders als der CFC. Wir wissen, wie wir die knacken können, mit ihrer Dreierkette und den Stürmern Harres und Theisen. Und vielleicht mal die ersten Chancen nutzen., das verfolgt uns bisher in dieser Saison." Klar ist bereits, dass Keeper Isa Dogan wegen einer Knöchelverletzung "mindestens zwei, drei Wochen" ausfallen wird. Dafür steht erneut Niklas Müller zwischen den Pfosten. Isa Dogan wird Lok in den kommenden Wochen fehlen. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Das Hinspiel - Lok lässt zwei Punkte liegen