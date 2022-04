Lok Leipzig (N-S-S-U-N)

Der englische Monat mit neun Partien in 31 Tagen war dann wohl doch zu viel für die Leipziger. Bereits am 30. März verloren die Blau-Gelben gegen Altglienicke und damit einen direkten Konkurrenten in der Tabelle mit 1:3 und erst kürzlich ließen die Leipziger auch gegen Tasmania Berlin Punkte liegen. Das 1:2 im heimischen Stadion gegen Chemnitz dürfte Lok dann endgültig aus dem Aufstiegsrennen geschmissen haben. Die Probstheidaer zeigten in ihren letzten Spielen zu viele ungewohnte Schwächen auf dem Rasen und waren im Angriff nicht mehr konzentriert genug. An Erholung ist aber weiterhin nicht zu denken – Lok muss nach Babelsberg noch drei weitere Partien im April bestreiten.