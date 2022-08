In den erst drei direkten Duellen der beiden Mannschaften ist dem FC Rot-Weiß Erfurt noch kein Sieg gelungen. Das letzte Spiel fand in der Hinrunde der Saison 2019/20 statt und endete 1:1. Zu einem Rückspiel kam es nicht mehr, weil der FC RWE am 19. Spieltag wegen Insolvenz den Spielbetrieb einstellte und so als Absteiger in die Oberliga Nordost feststand. Frisch zurückgekehrt in die Regionalliga kommt es am Freitag nun zum vierten Aufeinandertreffen.