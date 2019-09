Nach seinem Verbleib in Erfurt. "Die Resonanz ist positiv, auch bei den Fans", sagte Thomas Brdaric auf der PK. (Archiv)

Nach seinem Verbleib in Erfurt. "Die Resonanz ist positiv, auch bei den Fans", sagte Thomas Brdaric auf der PK. (Archiv) Bildrechte: imago images / Karina Hessland

Vor der Partie stellte RWE-Pressesprecherin Silke Winkler auf der Pressekonferenz unmissverständlich klar, "dass Thomas Brdaric unser Trainer war, ist und das auch bleibt". Weitere Ausführungen sollten es dazu nicht geben, dennoch ließ sich der 44-Jährige auf Nachfrage etwas aus der Reserve locken. Sein Ziel sei es, "einfach diesen Verein weiter zu bringen. Wenn Interesse von höherklassigen Vereinen an uns besteht, dann soll das Ansporn genug sein". Die Mannschaft habe laut Brdaric "dieses Thema relativ schnell abgearbeitet". Seine Aufgabe sei es, "professionell zu sein".

Im Spiel gegen die Mannschaft von BFC-Trainer Christian Benbennek ist die Zielstellung eindeutig. "Wir werden auch am Sonntag wieder einen Matchplan haben. Und da haben wir diese Woche sehr hart daran gearbeitet. Die Mannschaft ist willig, hungrig und will unbedingt drei Punkte einfahren", sagte Brdaric. Ein besonderes Augenmerk müssen die Erfurter auf die beiden Offensivspieler Lukas Krüger und Mateusz Lewandowski legen. "Dann entscheiden die Zweikämpfe, dann entscheidet die Effektivität, und vor allem, wie wir defensiv gut verteidigen."

Verzichten muss der Erfurter Coach auf die drei Langzeitverletzten, wobei das Fehlen von Marcel Kaffenberger besonders schmerzt. Der 25-Jährige Abwehrspieler muss sich nach einer Fußverletzung erneut einer Operation unterziehen. Dagegen ist Jan Roschlaub wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Aktuell standen Brdaric am Freitag (13.09.2019) auf dem Trainingsplatz 20 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung.

Bisher trafen die Erfurter in 78 Punktspielen auf die Hauptstädter. 24 Heimsiegen stehen 37 Auswärtsniederlagen gegenüber. 17 Mal teilt man die Punkte. Die letzte Spielzeit verlief für die Erfurter gegen den BFC optimal. In der Hinrunde gewann das Brdaric-Team in Berlin 3:0, zuhause ließen die Rot-Weißen ein 2:0 folgen.