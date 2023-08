Abwarten heißt daher auch die Marschroute gegen Chemie. "Mal sehen, ob sie uns hoch anlaufen oder mit Mann und Maus verteidigen", blickte Gerber voraus. "Wir müssen von der ersten Sekunde an wach sein, das Spiel aus einer kontrollierten Defensive aufbauen und unsere Stärken miteinbringen. Wenn wir in der ersten Halbzeit schon ein Tor machen, ist es umso schöner. Wenn es erst kurz vor Schluss passiert, ist mir das auch recht."

Mit welcher taktischen Grundausrichtung sein Gegenüber am Mittwoch im Steigerwaldstadion aufwarten wird, wollte BSG-Trainer Miroslav Jagatic naturgemäß nicht verraten. Dass es "nie leicht" ist, in Erfurt zu spielen, weiß aber auch er. Letzte Saison habe man allerdings bewiesen, auch mit Rückschlägen umgehen zu können. Nach einem 0:2 zur Pause schaffte die BSG in der Schlussphase dank Timo Mauer und Florian Kirstein noch ein Unentschieden. "Wir haben letzte Saison bewiesen, dass wir auch zurückkommen können", sagte Jagatic im Gespräch mit Sport im Osten. "Es wird kein Spaziergang, aber wir werden alles rausholen und dann schauen wir, was am Ende des Tages herausspringt."