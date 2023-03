Die dunkelgrauen Wolken über dem weiten Tal der Gera sind aktuell kein Freund des FC Rot-Weiß Erfurt. Ausgerechnet in der Woche, in der dringende Siege hergemusst hätten, um die Tabellenführung und das eigene Momentum am Leben zu erhalten, brach in Thüringen nochmal der Winter ein. Stundenlanger Schneefall sorgte am Dienstag für eisige Temperaturen und einen unbespielbaren Platz im Steigerwaldstadion. Nach der Absage des Nachholspiels gegen FSV Luckenwalde steht auch das wichtige Aufstiegsduell gegen Lok Leipzig am Samstag (11.03., ab 16 Uhr live im MDR Fernsehen) auf der Kippe. Eine Entscheidung fällt spätestens am Freitag Nachmittag.