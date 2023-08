Zum ersten Mal überhaupt treffen Rot-Weiß Erfurt und der FSV Zwickau am Sonntag (27. August, 16:05 Uhr live im MDR FERNSEHEN und Stream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) in der vierten Liga aufeinander. Während Erfurt vor zwei Jahren sogar noch fünftklassig gekickt hat, aber eindrucksvoll in die Regionalliga Nordost zurückgekehrt ist, muss sich der FSV Zwickau nach dem Abstieg aus der 3. Liga noch in der neuen Spielklasse akklimatisieren. Dabei haben die Schwäne einen großen Vorteil.