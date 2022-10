"Hinten stehen wir wirklich gut, verteidigen gut, schieben gut durch", lobt Gerber am Freitag (7. Oktober) im Gespräch mit dem MDR, "aber jetzt müssen wir einfach auch wieder unsere zweifellos vorhandenen offensiven Qualitäten zeigen und Lösungen im letzten Drittel finden." Insgesamt gehe es vor allem darum, "einen ordentlichen Mittelweg zu finden." Denn "nur spielerisch geht es nicht und nur kämpferisch geht es auch nicht." Zwar stellt RWE (14 Tore) gemeinsam mit Carl Zeiss Jena und der VSG Altglienicke die bis dato zweitbeste Offensive der Konkurrenz – die Torgefahr wie bei den deutlichen Siegen gegen Lichtenberg ( 5:0 ), Meuselwitz ( 4:1 ) und Chemnitz ( 3:0 ) "haben wir jedoch leider in den letzten ein, zwei Spielen etwas vermissen lassen", gesteht Gerber. Der 42-Jährige fordert: "Wir müssen einfach noch zielstrebiger und durchschlagskräftiger werden und den letzten Pass noch konsequenter spielen."

Ante Covic' Herthaner sind in Schwung gekommen: Nach zwei Niederlagen zum Auftakt holte Hertha II zuletzt elf Punkten in fünf Partien.

Den kommenden Gegner Hertha BSC II sieht der A-Lizenzinhaber als "sehr spielstarke Mannschaft, die viele talentierte, gut ausgebildete Spieler mit sehr guter Dynamik speziell auf den Außenpositionen" habe. Die Berliner sind nach ihren beiden Auftaktniederlagen gegen den 1. FC Lok und Babelsberg in den vergangenen Wochen merklich ins Rollen gekommen. Elf Punkte aus fünf ungeschlagenen Spielen in Serie sprechen für sich.



Gerber "überrascht das nicht", denn die Mannschaft von Gästecoach Ante Covic "spielt einen erfrischenden, intensiven, schnellen Fußball." Das probate Gegenmittel aus RWE-Sicht? "Wird müssen von der ersten Sekunde an dagegenhalten und bei ihnen gar nicht erst die Freude am Kombinieren aufkommen lassen", weiß Gerber.