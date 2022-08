Der Oberliga-Aufsteiger ist inzwischen ligaübergreifend seit 20 Spielen ungeschlagen. Beim Regionalliga-Auftakt erkämpften die Erfurter ein 1:1 beim FSV Luckenwalde. Nun soll der erste Dreier in der vierthöchsten Spielklasse her. Gegner Lichtenberg kam in seiner ersten Partie zu einem 2:1-Heimsieg gegen Germania Halberstadt und geht als Favorit in die Partie. Im letzten Aufeinandertreffen beider Teams am 10. November 2019 kam der SVL zu einem klaren 4:0-Heimsieg. Danach war für RWE-Trainer Thomas Brdaric Schluss.