Fußball | Regionalliga Bleibt Rot-Weiß Erfurt weiter auf der Überholspur?

10. Spieltag

Dass es so gut läuft, hätten die kühnsten Optimisten nicht erwartet. Der FC Rot-Weiß Erfurt spielt eine starke Rolle in der Regionalliga Nordost und ist am Freitagabend gegen Kellerkind TeBe in der Favoritenrolle. Die Berliner feierten aber vergangene Woche ihren ersten Saisonsieg und bei RWE bleibt man trotz der Erfolge ohnehin auf dem Teppich.