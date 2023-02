Aber die Sachsen brauchen und werden sich keinesfalls verstecken. Das Selbstvertrauen beim mittlerweile seit zwölf Spielen in Serie ungeschlagenen Tabellendritten ist groß. In Unterzahl – Kilian Pagliuca sah in der Schlussphase Gelb-Rot – holte Chemnitz jüngst ein 0:0 beim wiedererstarkten BFC Dynamo. "Im Großen und Ganzen haben wir das gut gelöst, den Punkt nehmen wir mit", meinte der nach monatelanger Verletzungspause in die Startelf zurückgekehrte Kapitän Tobias Müller im Anschluss.