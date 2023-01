Fußball | Regionalliga Jena startklar für nächsten Berlin-Trip

18. Spieltag

Und schon wieder geht es in die Hauptstadt. Nach der Niederlage bei den Hertha-Bubis ist der FC Carl Zeiss Jena am Sonntag (29. Januar) bei Viktoria Berlin gefordert. Keine einfache Aufgabe, denn die Berliner sind kadermäßig gut aufgestellt und spielen nach langer Zeit wieder in ihrem "Wohnzimmer".