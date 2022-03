Für die Regionalliga-Teams steht der 28. Spieltag auf dem Programm. Für die BSG Chemie Leipzig geht die Reise am Sonnabend (5. März) zum FSV 63 Luckenwalde. Anpfiff im Werner-Seelenbinder-Stadion ist 13 Uhr, wir informieren per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.