Ziel: Ausverkauftes Stadion

Beim Flutlichtspiel am Freitag (19:30 Uhr im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) sollen 10.000 Fans ins Stadion kommen, davon rund 1.800 aus Leipzig. Der Verein hat dazu aufgerufen, "das Stadion voll zu machen". Bis Mittwochmittag waren bereits 8.100 Tickets verkauft, teilte FSV-Pressesprecher Daniel Sacher auf MDR-Anfrage mit. So viele Anhänger waren noch nie bei einem Viertliga-Spiel der Westsachsen dabei.

Ausverkauft war das Stadion mit 10.134 Zuschauern allerdings schon öfter – zuletzt am 13. Mai 2023 gegen Dynamo Dresden. Damals war Rico Schmitt noch vereinslos und lediglich neutraler Beobachter. Jetzt ist der Trainer mittendrin und freut sich auf eine "volle Hütte in der es knackig eng wird". Die Fanmassen beflügeln eher als das sie lähmen, sagt Schmitt. Die Zahlen untermauern die These: Zu Hause ist der FSV noch ungeschlagen.

Die Heimstärke wollte Schmitt vor dem Duell mit den seit vier Spieltagen ungeschlagenen Chemikern aber nicht überbewerten. Die Gegner (Luckenwalde, Viktoria Berlin und Hansa Rostock II) waren nicht das allerhöchste Regal.

Zwickau: Formkurve zeigt nach oben