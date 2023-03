Es ist ein Duell zweier Nachbarn in Tabellenkeller. Der ZFC Meuselwitz steht mit einem Spiel mehr zwei Punkte hinter dem FSV Luckenwalde, könnte also mit einem Sieg am Konkurrenten vorbeiziehen. Die Form spricht dabei allerdings nicht unbedingt für die Thüringer, die vier ihrer letzten fünf Spiele in der Regionalliga verloren haben. Luckenwalde hat dagegen seit zwei Spieltagen nicht mehr verloren und dürfte damit ein wenig mehr Rückenwind haben.