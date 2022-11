Fußball | Regionalliga Bringt der Chemnitzer FC den BAK "mit unkonventionellen Mitteln" zum Stolpern?

12. Spieltag

In den letzten Wochen gab es viel zu feiern beim CFC. Drei Siege haben die "Himmelblauen" bereits in Serie geholt und dabei kein einziges Gegentor kassiert – allerdings nur gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Am Freitagabend (4. November, 19 Uhr) steht nun das große Auswärtsspiel beim Tabellenführer Berliner AK an.