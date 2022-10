Christian Tiffert wirkte am Donnerstag recht zufrieden. "Sieben Punkte aus drei Spielen hört sich natürlich besser an als das, was wir davor hatten. Siege tun immer gut fürs Selbstverständnis", sagte der Trainer des Chemnitzer FC auf der Pressekonferenz vor dem Regionalliga-Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz (Anstoß: 13 Uhr).