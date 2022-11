Einer konnte die vergangenen, für Chemie Leipzig so erfolgreich verlaufenen Wochen gar nicht richtig genießen: Coach Miroslav Jagatic fehlte zuletzt krankheitsbedingt, Rückenprobleme setzen den 46-Jährigen noch immer außer Gefecht. Co-Trainer Christian Sobottka vertritt ihn derzeit an der Seitenlinie. Auch am kommenden Samstag beim Regionalliga-Spiel in Greifswald (Anstoß: 13 Uhr) wird Jagatic noch nicht auf der Bank sitzen. Nach eigenen Angaben will er am 26. November gegen den BFC Dynamo an seinen Arbeitsplatz zurückkehren.