Vier Siege in Folge hat Chemnitz nun auf dem Konto. Nach Erfolgen gegen Luckenwalde, Lichtenberg und Meuselwitz – allesamt zu Null – folgte am vergangenen Spieltag der Überraschungscoup gegen den Berliner AK. Hält dieser Schwung auch gegen Babelsberg an, könnte Chemnitz wieder ganz nah rankommen an die oberen Tabellenplätze.