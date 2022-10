Fabian Gerber kannte nur lobende Worte. "Ich bin einfach nur megastolz. Riesen-Kompliment an meine Mannschaft!", frohlockte der Trainer von Rot-Weiß Erfurt nach dem jüngsten Sieg seiner Mannschaft in der Regionalliga. Mit 2:1 gewannen die Thüringer am vergangenen Wochenende gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten Hertha BSC, drehten dabei einen Halbzeitrückstand noch in einen Sieg um und kehrten nach zwischenzeitlichem leichten Abwärtstrend in die Erfolgsspur zurück.