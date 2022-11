Fußball | Regionalliga Erfurt will Siegesserie gegen Halberstadt ausbauen

Hauptinhalt

13. Spieltag

Der Rot-Weiß Erfurt reist am Samstag zum Tabellenletzten Germania Halberstadt. Das Überraschungsteam der Liga gilt als haushoher Favorit und will den sechsten Sieg in Folge einfahren. Die Partie beginnt um 13Uhr. Wir begleiten die Partie live im Audiostream und im SpiO-Ticker.