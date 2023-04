Der VfB Germania Halberstadt (17.) kämpft am Dienstag im Nachol-Heimspiel gegen Hertha BSC II um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Zählbares liegt nach den zwei jüngsten Auftritten der Mannschaft von Manuel Rost in der Tat im Bereich des Möglichen. Schon beim 2:2 gegen Greifswald sendete der VfB ein Lebenszeichen und dieses wurde durch ein erneutes 2:2, dieses Mal gegen den BFC Dynamo, noch einmal verstärkt. "Mutig" und "leidenschaftlich" waren Begriffe, die verwendet wurden, um die Leistung des VfB zu bewerten. Manuel Rost beschreibt die aktuelle Situation so: "Man sieht immer wieder, dass wir viel können, aber dass uns in den entscheidenden Momenten auch die Konsequenz fehlt."