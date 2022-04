Für den Favoriten aus Leipzig wäre in dieser Partie alles außer dem nächsten Dreier definitiv eine Enttäuschung. „Die Stimmung ist wie wenn wir abgestiegen wären“, verglich Lok-Trainer Civa, der selbst mit einem Unentschieden nicht zufrieden gewesen wäre, die Stimmung in der Mannschaft nach der Niederlage gegen Altglienicke. Ähnliche Töne schlug auch Kapitän Sascha Pfeffer an: „Ich habe eine ziemliche Leere. Wir wissen, dass es ein schwerer Weg ist, um die Liga spannend zu machen.“ Nun muss es Lok gelingen, die Moral der Mannschaft in den wenigen Tagen Pause wieder aufzubauen, um den Mammut-April zu bewältigen – und die Mission Aufstieg am Leben zu erhalten.