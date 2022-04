Betrüblicher sieht es dagegen bei Tasmania Berlin aus. Die Hauptstädter unter der Leitung von Thomas Franke verloren zuletzt im Stadion Lichterfelde gegen den FC Eilenburg mit 1:2 und sind damit nach einjährigem Regionalliga-Gastspiel wieder in die Oberliga abgestiegen. Etwas Positives hat das Ganze dennoch: Die Tasmania darf in der fünften Liga wieder an ihre alte Wirkungsstätte nach Neukölln in den Werner-Seelenbinder-Sportpark zurückkehren. In der Hinrunde gab es keinen Sieger, beide Manschaften trennten sich 0:0.