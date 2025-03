Nach den Spielen am Mittwoch und Sonntag (bei der VSG Altglienicke) übernimmt Adrian Alipour ab 1. April das Training der Grün-Weißen. Der 46-Jährige wurde schon vor einigen Wochen vorgestellt, tritt seinen Posten aber erst am 1. April an. Zuvor jubelt und leidet er als Fan mit. Alipour stand in Plauen im Fanblock und fieberte auch bei der schmerzhaften Derby-Niederlage gegen Lok Leipzig im Pokal mittendrin mit. Ab April ist er dann ganz dicht dran - und der neue Hoffnungsträger der BSG.

Bildrechte: IMAGO / Köhn