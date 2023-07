Im Trainerstab sieht man darin kein Problem. Eilenburg habe bewiesen, dass es ein gutes Pflaster für Talententwicklung sei, merkt Prüfer an und unterstreicht sein Argument mit einem Beispiel: "Das letzte Jahr hat gezeigt, dass zum Beispiel Niklas Borck, der bis dahin nur U19 Landesliga gespielt hatte, am Ende Stammspieler war in einem Aufstiegsteam." Abseits der jungen Wilden hat der Verein mit Christopher Bibaku und Moritz Krätzer aber auch erfahrenere Spieler angeworben, denen Eilenburgs Trainer das Prädikat "Unterschiedsspieler" aufstempelt.

Viele Spieler aus der Aufstiegssaison sind noch dabei. Dennoch muss der FCE in der Saison 23/24 ohne Veteranen wie Toni Majetschak und Adam Fiedler (beide Karriereende) auskommen. Dafür hat der Verein viele neue Spieler verpflichtet - fünf davon sind gerade einmal 20 Jahre alt oder jünger. Bildrechte: IMAGO/opokupix

Kurze Vorbereitung kein limitierender Faktor

Die neuen Spieler haben jedoch nur wenig Zeit, sich im Mannschaftsgefüge zurechtzufinden. Eilenburg startete erst am 4. Juli in die Vorbereitung und damit im Schnitt ein bis zwei Wochen später als die meisten Konkurrenten aus Mitteldeutschland. Das sei jedoch genauso gewollt, merkt Coach Prüfer mit Nachdruck an: "Die kurze Vorbereitung haben wir uns so ausgesucht. Ich habe entschieden, die Jungs bekommen die drei Wochen Pause." Dass der Fitnesslevel des Teams deshalb zum Saisonauftakt nicht direkt bei 100 Prozent sein werde, nehme er bewusst in Kauf.