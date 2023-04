Trotzdem bekommen seine talentierten Spieler aktuell einfach nicht konstant ihre Leistung auf den Platz - und das obwohl sie ihrem Trainer unter der Woche eigentlich zeigen, was in ihnen steckt: "Im Training rufen die manchmal Sachen ab, die unfassbar gut sind. Jetzt gilt es, diese Leistung auch in den Spielbetrieb zu transportieren. Weil es kann nicht sein, dass wir aufgrund von fehlendem Mut die Gegner stark machen", sagte Rost.

Halberstadts letzter Sieg in der Regionalliga ist bereits mehr als sechs Wochen her. Gegen Lok Leipzig und Viktoria Berlin gab es zwar mutmachende Auftritte - aber eben auch nur einen Punkt. Der Greifswalder FC hat sich dagegen in den letzten Wochen ein kleines Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet. Erst die herbe Klatsche beim BFC-Dynamo beendete den guten Lauf.

Eine entmutigende Situation, von der sich Rost aber nicht beirren lassen will: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die Tabelle ignorieren. Wenn du zwei Spiele gewinnst und immer noch auf der Stelle trittst, wirst du ja depressiv. Wir wollen einfach in den restlichen neun Spielen so viele Punkte wie möglich sammeln." Am besten beginnt die Punktejagd am Samstag in Greifswald mit einem Dreier. Dann würde im Harz pünktlich vor Ostersonntag doch noch ein wenig Feiertagsstimmung aufkommen.