Das Rennen um den Staffelsieg in der Regionalliga hat an Fahrt aufgenommen. Nach 19 Punkten aus den letzten sieben Spielen ist der Hallesche FC bis auf fünf Zähler an Tabellenführer Lok Leipzig herangerückt und mit 35 Punkten voll im Soll. "Wir wollen am Saisonende 70 plus X Punkte haben. Das ist die magische Marke. Jetzt haben wir schon die Hälfte", freute sich HFC-Sportdirektor Daniel Meyer vor dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am Samstag (16 Uhr im TV und Livestream).