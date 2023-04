Das Ortsderby gegen Lok Leipzig ist ausgewertet, nun gilt es für die BSG Chemie Leipzig, weiter im Rhythmus zu bleiben. Acht Spiele stehen in dieser Saison noch an, die nächste Herausforderung gibt es am Donnerstagabend bei Hertha BSC II. Ein Blick auf die Tabelle verrät, Chemie Leipzig ist grundsolide aufgestellt und rangiert mit 43 Zählern auf dem sechsten Rang. Die magische 40-Punkte-Marke ist geknackt, der Rest ist schöne Zugabe.

Bisher standen sich beide Mannschaften siebenmal gegenüber, mit jeweils drei Siegen und einem Unentschieden ist die Bilanz ausgeglichen. Sah es für die BSG in der Regionalliga-Aufstiegssaison 2017/18 mit einem 0:2 zuhause und dem 0:5 in Berlin, was den "kurzzeitigen" Abstieg in die Oberliga Süd besiegelte, nicht gut aus, haben sich die Chemiker in den folgen Partien gestrafft. Zwar folgte im September 2019 im Alfred-Kunze-Sportpark noch ein 1:3, dann gab es im August 2020 in heimischen Gefilden mit 1:1 den ersten Punktgewinn.