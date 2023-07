"Ich brauche keinen Optimismus zu verbreiten. Optimismus ist bei uns 'Chemikern' sowieso da. Wir hatten vier Spiele in acht Tagen, hatten ein paar Ausfälle. Ohnehin haben wir nicht so viele Spieler in der Breite. Dafür war es okay, da ziehe ich den Hut vor meiner Mannschaft. Natürlich hat man auch ein paar Defizite gesehen. Aber die Vorbereitungsspiele sind dazu da, um Erkenntnisse zu sammeln. In der Saison musst du die Punkte holen. Meine Mannschaft ist bereit, die brauchst du nicht zu pushen."