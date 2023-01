Kracht-Kritik an der ersten Halbserie

Die Leipziger haben die Hinrunde diesmal durchaus kritisch ausgewertet. Zwar ist bei nur 15 Spielen und bisher 26 Punkten nichts verloren, Begeisterungsstürme vor der Rückrunde sehen aber auch anders aus. Sportvorstand Torsten Kracht hatte in der BILD-Zeitung kritisiert: „Wir haben deutlich zu wenig Punkte, von daher bin ich nicht zufrieden. Insbesondere bei Viktoria Berlin, in Greifswald, Lichtenberg und zuletzt leider auch in Jena hat die Mannschaft nicht die Qualität auf den Platz gebracht. Oftmals verteidigen wir gerade auswärts nicht gut, bekommen viel zu viele Gegentore. Mir fehlt da ein bisschen die Leidenschaft zum Verteidigen.“

Trainer sieht andere Gründe für die Auswärtsdelle

Trainer Almedin Civa will mit Lok in der Rückrunde noch in die vorderen Ränge dampfen. Bildrechte: IMAGO / Picture Point Dementsprechend steht die Mannschaft des unumstrittenen Cheftrainers Almedin Civa, der den Klub in den letzten Jahren zu einem dauerhaften Kandidaten für die Spitzenplätze formte, dennoch etwas unter Beobachtung. Civa weist die Kritik gegenüber dem MDR allerdings teils in die Schranken: "Unsere Mannschaft hat die Leidenschaft, das ist mir ein zu großes Wort. Wir waren in der Vorsaison das beste Auswärtsteam. Dieses Jahr wollten wir heimstärker werden, das ist uns gelungen und jetzt ist es in der Fremde einfach schwieriger. Aber es marschieren alle und tun alles. Manchmal ist es im Fußball einfach komisch."

Die Gründe für die Ergebnisdelle in gegnerischen Stadien analysiert der Coach dagegen so: "In gewissen Situationen bewahren wir auswärts nicht die Ruhe. Da wollen wir zu früh die Führung erzwingen oder bei einem Rückstand zu schnell zurückschlagen, was dann nach hinten losgehen kann."

Civa: "Dürfen nicht in Konter reinrasen!"

Farid Abderrahmane fehlte in der Hinserie öfters krank, bekam nun die Mandeln entfernt. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports Im Duell bei den Berliner muss der FCL auf Julian Weigel (Infekt) verzichten. Farid Abderrahmane gehört nach Mandel-OP wieder zum Kader, kann aber noch nicht von Beginn an ran. Civas Rezept gegen die Hertha-Rasselbande: "Das sind alles hochtalentierte Jungs, teils jahrelange U-Nationalspieler. Wir müssen kompakt stehen, den Kampf annehmen und dürfen nicht in irgendwelche Konter reinrasen."

Chance auf Meisterschaft ist da