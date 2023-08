Lange Zeit zum Feiern hatten die "Schwäne" allerdings nicht. Bereits vier Tage später geht es in der Englischen Woche zum Auswärtsspiel gegen Hertha BSC II. FSV Zwickaus bisherige Bilanz gegen die Berliner liest sich sehr positiv. Von den letzten acht direkten Aufeinandertreffen vor Zwickaus Aufstieg in die 3. Liga konnten die Schwäne fünf gewinnen (5 S, 2 U, 1 N). Das letzte direkte Pflichtspielduell fand am 3. April 2016 statt und ging mit 1:0 an die Schwäne. Der einzige Torschütze an diesem Nachmittag war der damals 26-jährige Davy Frick, der mittlerweile die Kapitänsbinde trägt.

Davy Frick traf 2016 beim bisher letzten Pflichtspiel gegen Hertha II zum 1:0-Endstand. (Im Hintergrund kann der spätere Bundesliga-Verteidiger Jordan Torunarigha nur noch zuschauen). Bildrechte: imago/Kruczynski