Kapitän Startsev kehrt in die Startelf zurück

Fehlervermeidung wird auch RWE-Kapitän Andrej Startsev wieder betreiben können, der am Freitag nach abgesessener Gelbsperre zurückkehren wird. Sein Ausfall hat sich gegen Leipzig vor allem auch in Anbetracht der langfristigen Verletzung von Doppelsechs-Kollege Samuel Biek schwer bemerkbar gemacht.

"Wenn beide Stamm-Sechser ausfallen, tut sich jede Mannschaft schwer. Und wir können mit unserem engen Etat darauf natürlich nicht so gut reagieren wie andere", so Gerber. Die Not machte erfinderisch und so stellte Gerber den gelernten Linksverteidiger Sidny Lopes Cabral an die Seite von Til Schwarz ins defensive Mittelfeld. "Sidny hat seine Sache sehr gut gemacht, aber am Freitag kehrt auf jeden Fall Andrej zurück. Er tut der Mannschaft einfach unglaublich gut." Kapitän Andrej Startsev (l.) wird das Erfurter Mittelfeld wieder mit seiner Abgeklärtheit im Zweikampf und Ruhe am Ball bereichern. Bildrechte: IMAGO / Bild13

Neben Biek wird nur der ebenfalls langfristig verletzte Topstürmer Romario Hajrulla fehlen. Für ihn könnte laut Gerber wieder Siegtorschütze Erik Weinhauer auf der Neun stehen: "Wir haben Erik in der Hinrunde immer gesagt, dass er ekliger und griffiger sein muss. Das hat er in den letzten Wochen sowohl im Training als auch in den Spielen beherzigt. Er hat also gute Chancen auf Einsatzzeit."

Saisonendspurt bahnt sich an

Lange hat man sich in Erfurt von Drittliga-Träumen distanziert, um den Druck von der jungen Mannschaft zu nehmen, aus der die meisten letztes Jahr noch in der Oberliga gespielt haben. Spätestens nach der erneuten Eroberung der Tabellenspitze kann man sich nicht mehr gegen die zarten Hoffnungen im Steigerwald wehren.

Gerber hat die Herausforderung angenommen und erklärt, worauf es auf den letzten Metern ankommen werde: "Wir nehmen den Schwung und das Selbstvertrauen mit in den Endspurt. Wir müssen fleißig bleiben und dürfen keinen Prozent nachlassen. Mit der nötigen Entschlossenheit können wir es schaffen, so lange wie möglich oben dran zu bleiben." Dieser Weg ist noch lang und schwer. Der erste Meter kann am Freitagabend gemacht werden.