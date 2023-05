Besonders bitter ist der Ausfall des besten Torschützen, Andy Trübenbach. Der Neun-Tore-Angreifer verletzte sich beim 1:3 gegen Lok Leipzig nach einem Zweikampf am Arm: "Er kann den Ellenbogen nicht strecken und beugen. Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas angerissen, er fällt auf unbestimmte Zeit aus", so Hanne im Gespräch mit "Sport im Osten". Ebenfalls in Berlin nicht dabei sind die gelbgesperrten Amer Kadric, Luca Bürger und Nils Miatke. Auch dieses Trio gehört in dieser Saison zur Stammelf des ZFC.