CFC-Coach Daniel Berlinski Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag

Beim CFC sah es lange nach einer Art Aufbruchstimmung aus. Die drohende Vereinsauflösung hat das verändert. Der neue Trainer Daniel Berlinski, Nachfolger des zum SV Waldhof abgewanderten Patrick Glöckner, sagt dazu: " Wir sind aufgeklärt und wissen, worum es geht. Ich persönlich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken und bei der Mannschaft merke ich keine Einschränkungen." Der ehemalige Trainer von West-Regionalligist Lippstadt, die er einst in die Liga und zum Klassenerhalt führte ehe er 2019 eine einjährige Pause einlegte, begann die Arbeit an der Gellertstraße mit drei Siegen: In Tests wurden Fortuna Chemnitz (6:0) und der ambitionierte bayrische Regionaligist SpVgg Bayreuth (1:0) bezwungen, dazu kam ein souveränes 3:0 im Sachsenpokal-Halbfinale gegen Oberligist FC Inter Leipzig: "Für die Kürze der Vorbereitungszeit sind wir schon recht weit. Man sieht, dass die Jungs einige Dinge der letzten drei Wochen schon gut verinnerlicht haben und in jeder Trainingseinheit Gas geben wollen. Das haben sie in Leipzig auch gut auf den Platz gebracht." Dem runderneuerten Team fehlt noch ein Angreifer und einer, dessen Wechsel für Aufsehen gesorgt hatte: Lok-Leipzig-Kapitän Robert Zickert ging zum CFC, erlitt gegen Bayreuth aber einen Ausriss des Innenbandes sowie einen Riss des Außenmeniskus. Zum Bedauern von Berlinski: "Robert fehlt zum einen als Persönlichkeit in der Kabine, zum anderen aber auch mit seinen Fähigkeiten auf dem Platz. Er kennt die Nordost-Staffel wie kaum ein anderer. Von daher ist es ein herber Verlust." Die Begegnung wird am Samstag (16:00 Uhr) angepfiffen. 500 Tickets gehen nach Maßgabe des Hygienekonzepts in den freien Verkauf.